"Точно больше ни ногой туда": женщина зашла в городской транспорт и просто обомлела

Жительница Артема зашла в городской транспорт и просто обомлела от поведения водителя. В Telegram — канале newsartema (12+) она рассказала, что мужчина просто отказался везти ее до остановки возле популярного магазина в районе улицы Махалина.
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