Росстат: убыточные компании в России увеличили долю до 33,5%

В первом полугодии 2026 года доля убыточных компаний в России выросла до 33,5% по сравнению с 30,4% в 2025 году, сообщает Росстат.
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