Рой Кин об Эми Мартинесе: «Не уверен, что это удача для «Челси». Любит отбивать мячи перед собой, во вратарскую. Пропустил много голов в «Вилле»

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Рой Кин оценил переход вратаря Эмилиано Мартинеса в «Челси». В дебютном матче за «синих» голкипер сборной Аргентины пропустил три гола от «Брайтона» (4:3) в 2-м туре АПЛ .