Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Действительно ли мясо настолько вредно, как говорят? Давайте развеем мифы о пользе вегетарианства и вреде мяса раз и навсегда!Благодаря вегетарианству человек обретает просветлениеСудя по этому убеждению, те кто ест мясо априори не могут быть посвящёнными.