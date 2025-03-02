Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Действительно ли мясо настолько вредно, как говорят? Давайте развеем мифы о пользе вегетарианства и вреде мяса раз и навсегда!Благодаря вегетарианству человек обретает просветлениеСудя по этому убеждению, те кто ест мясо априори не могут быть посвящёнными.
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