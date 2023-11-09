«Тест на сломанную психику» предназначен для самодиагностики психоэмоционального состояния. Он исследует вашу реакцию на стресс, частоту и причины конфликтов в жизни, уровень социального комфорта и наличие симптомов, которые могут указывать на психологические трудности.