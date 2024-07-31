Политолог Швейцер считает, что ЕС требует перестройки и пересборки

Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, в беседе с журналистами подчеркнул, что Европейский союз оказался не готов к современным вызовам, таким как конфликты, энергетические проблемы и миграция.
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