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Щербаков: на улице Ивана Франко отремонтируют жилой дом

Щербаков: на улице Ивана Франко отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома в районе Кунцево, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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