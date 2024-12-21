Щербаков: на улице Ивана Франко отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома в районе Кунцево, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.