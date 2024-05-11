Специалисты военного хлебозавода «Южной» группировки войск выпекают более 2 тонн хлеба в сутки для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой

В каждой закладке в духовых шкафах готовится 110 буханок хлеба, за сутки производится более 2 тонн свежего хлеба, который доставляется на позиции боевых подразделений вдоль всей линии фронта на Донецком направлении.
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