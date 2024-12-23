Эксперт рассказал, как сохранить заряд смартфона на холоде

На морозе аккумулятор любого гаджета разряжается быстрее, чем при нормальной температуре. Это связано с тем, что химические процессы внутри батареи замедляются под воздействием холода, в результате ее эффективность снижается.
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