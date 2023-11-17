Владимир Путин высказался об отмене русской культуры. Глава государства подчеркнул, что в последнее время культуру, в которую заложены свобода, милосердие и любовь, пытаются отменять, однако это невозможно.
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