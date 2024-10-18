В КВЦ «Патриот» состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Минобороны России, Государственной корпорации «Росатом», Фонда перспективных исследований, высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности из различных субъектов РФ.
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