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Явка на выборах в Подмосковье достигла 38,81% к 20:00

Явка на выборах в Подмосковье достигла 38,81% к 20:00

Явка избирателей в Московской области по состоянию на 20:00 второго дня голосования составила 38,81%.

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