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В Госдуме напомнили о росте социальных пенсий с апреля 2025 года

В Госдуме напомнили о росте социальных пенсий с апреля 2025 года

Социальная пенсия в РФ будет проиндексирована на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом 31 декабря в беседе с «РИА Новости» напомнила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

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