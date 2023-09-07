В Болгарии принято решение о переносе памятника Советской армии в центре Софии, по стране проходят «Луковские марши» – это калька с бандеровских маршей имени болгарского нациста Христо Лукова.
Болгарам понравился украинский сценарий, откопали и своего Бандеру
Комментарии
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басурманин шкодник
Вот жешь твари не благодарные!Они и ещё армяне,туркам отдать их.Как шакалы ,тявкают из за спины фашистов.То немецких,теперь натовских!
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15 час.
Олег Щепанов
Болгария-страна Иуд...
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15 час.
Natalija Osminina
При дележке Европы Болгария попадает в зону турецкого влияния. И элиты болгарские уже об этом знают. В их парламенте уже сидит 40% турок, а среди народа муссируется мысль, что это очень хорошо, что они будут жить под османами. Турки их хоть кормить будут.
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10 час.
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