Болгарам понравился украинский сценарий, откопали и своего Бандеру

Natalija Osminina

При дележке Европы Болгария попадает в зону турецкого влияния. И элиты болгарские уже об этом знают. В их парламенте уже сидит 40% турок, а среди народа муссируется мысль, что это очень хорошо, что они будут жить под османами. Турки их хоть кормить будут.