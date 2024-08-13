В ДНР ВФУ убили пятерых и ранили около 40 мирных жителей с 5 по 12 августа

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли пять мирных жителей, 38 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 12 августа сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.