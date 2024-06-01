Politico: Салливан и Блинкен убедили Байдена разрешить удары ВСУ по России

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен убедили главу Штатов Джо Байдена в необходимости разрешить Украине использовать оружие США для ударов по российской территории.
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