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МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

Ответ России на недружественные действия Латвии, заключающиеся в оказании военной помощи Украине, уже серьезно сказываются на экономике республики.

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Комментарии
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Eduard
Латыши убивают наших росмиян,а власть им обещает в ответ ведрр нефти нк продать!
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15 час.
Eduard
Мне кажется пора Литву,Латвию и Эстонию вернуть России !
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15 час.
Eduard
А чтр властт Латвии? Они заставят намелееие за свои аферы платить налогами! Бтв наглостт власти вмех достала.Оеи отправляют Украине странк третьег мира чужие деньги.Причем на свои личные!А Россия их пытается ерундой запугать.Германия им Латышам денег даст,этому на будит конца НИКОГДА!
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15 час.

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