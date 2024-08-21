МИД сообщил о последствиях помощи Украине для экономики Латвии

Мне кажется пора Литву,Латвию и Эстонию вернуть России !

Eduard

А чтр властт Латвии? Они заставят намелееие за свои аферы платить налогами! Бтв наглостт власти вмех достала.Оеи отправляют Украине странк третьег мира чужие деньги.Причем на свои личные!А Россия их пытается ерундой запугать.Германия им Латышам денег даст,этому на будит конца НИКОГДА!