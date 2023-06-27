«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа стал игроком «Лос-Анджелеса» «Виннипег» продлил соглашение с форвардом на 8 лет, после чего обменял его в «Кингс» на нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.
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