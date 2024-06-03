Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

В ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России.
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