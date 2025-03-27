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Точка Фен-Фу: уникальная техника омоложения организма

Точка Фен-Фу: уникальная техника омоложения организма

Эта простая процедура увеличивает жизненную энергию, повышает качество сна, снимает боль и симптомы некоторых заболеваний Памятка гемодинамики Фен-Фу  Итак, есть три непременных и обязательных условия, при соблюдении которых гемодинамика Фэн-фу действенна: именно лед (общей площадью в 2-3 кв.

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