Путин обхитрил Запад в Беларуси. Батька оказался агентом Кремля

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПутин обхитрил Запад в Беларуси. Батька оказался агентом Кремля Шёпот Кремля На днях Александр Лукашенко впервые признал провал своей многовекторной политики.Вернуться к статье4210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ФедоровПрикольно!I SБредовых идей итак много, вот еще одна..AKAndrey KorolkevicДорогой спектакль получился...Игорь ВОСТОКОВМабудь "Да", а мабудь и "Нет".Виктор ЖуравлевА зачем, спрашивается, нам опять нужна интеграция с Украиной и Белоруссией?! Чтобы опять кормить "братские" народы? Тем более, что мы за эти десятилетия вполне убедились, что эти народы, или даже их часть, - это не братские, а бля-тские народы! Зачем нам опять нужны нахлебники? Средняя производительность труда на благословенной Украине в советское время была на 15% ниже, чем средняя на РСФСР. Но этой бездельнице СССР возвращал 50% её налогов в госбюджет! Путин, конечно, спит и видит воссоздать СССР ( кто не верит, тот пусть посмотрит последний Отчёт ФАС, в котором говорится, что 80% нашей, российской, экономики управляется государством. Таким образом, Путину нужна не только партия "Единая Россия", но и единое государственное образование. А это опять возрождение тоталитаризма! Путин, как фокусник в цирке, пытается усидеть на двух стульях: и нашим, и вашим; и коммунистам, и либералам голову морочит. Ему нравится чувствовать себя "отцом народов" , всех поучать, изображать из себя и большого учёного (подобно Сталину), и полиглота, и пилота, и орнитолога, и хоккеиста, и вот теперь даже вирусолога. Его задача обмануть всех! Но ради чего? Да ради всего лишь давно известной цели: как можно дольше оставаться у власти! Но стране нашей нужна конкурентная экономика, а не очередной великий диктатор!Галина ЕмельяноваХитрож...ть это не в характере Путина. Власть ТАКОЙ ценой! Когда ни сна ни отдыха. Экономика... Это не та структура, которую можно перестроить на раз-два. "Рынок" в 90 годы такую конкурентную экономику создал что мама не горюй. В чем видятся "диктаторские замашки" Путина? В том что он одним пинком не может "разогнать" либеральных "экономистов"? А мог бы! Ещё как мог бы! В России среди правителей за всё время её существования ВЕЛИКИХ было совсем не много. Последний скончался в 1953 году. Не вижу очереди из "диктаторов"...Юрий ГрушинВы близоруки и не видите дальше своей тарелкиАнатолий ЛановойТы такой умный и не Президент!! Где ты бродишь? Выйди к народу и стукни кулаком.Александр МищукПолную чушь написал.....ММихаилБред.Альбина КолесниковаНе думаю что ты прав Журавлёв как то это не похоже на Путина.Руслан БогомоловГлупости всё это. Путин прозрачен, как стёклышко. Он откровенно излагает и свои цели, и свои методы. Только любители фентези, конспирологии, детективных хитросплетений продолжают искать какой-то второй смысл из сказанного Путиным, искать что-то между строчек им написанного и сказанного. Глупости всё это слушайте Путина и не сомневайтесь, он никогда НЕ ВРЁТ, говорит прямо, без намёков.Александр МищукТолько Союз трёх народов бывшего СССР (Россия,Украина,Беларусь) даст нам всем и нашим потомкам реальное понимание защищённости и относительного спокойствия в этом жутком мире западного произвола,цинизма и вранья....Алексей ГоршковПо-моему - мы всё приписываем задним умом! Но Путин - действительно "себе на уме" - сказывается и КГБ-шная школа,и приверженность восточным единоборствам - там хочешь не хочешь, восточную идеологию воспримешь,а "Восток - дело тонкое"! А насчёт сердюковского скандала - действительно история неоднозначная! Больно уж резко армия после него усилилась! Помню такой сериал "Охота на изюбря" - там главный герой,на больничном приказывает одному из своих подчинённых,оставляя его на своё место, втайне от всех,играть такого "бабайку" - испортить со всеми отношения - в общих интересах! По-моему и Сердюков СПЕЦИАЛЬНО все шишки на себя собирал!Владимир ДомнинА не сильно дорого агент Путина обходится России?YPYuriy PintelinЦель оправдывает средства!!!Владимир ДомнинЕсли средства свои...Евгений НатесовА у Путина не свои средства?Владимир ДомнинТак платит не из своих, а из государственных.Евгений НатесовТак Путин и есть государство.Владимир ДомнинУ нас уже был человек-государство и именовал себя Мы Николай второй. Когда сам человек заявляет такое, то это мания величия. А как относиться к Вашим словам, затрудняюсь назвать.Евгений НатесовГлава государства неоднократно избраный народом где здесь мания величия?Владимир ДомнинСами пишите глава, т.е. голова, правда как пишут Ваши коллеги, бестолковая. Но не надо знать хорошо анатомию, чтобы понять, что голова - это только часть тела.Евгений НатесовА кто у меня коллеги?Владимир ДомнинИнтересное кино получается. Я Вам буду рассказывать, кто коллеги? Но я, в первую очередь, имел в виду "отряды защитников Путина". И только вчера один такой писал, сетуя на тяжелую долю Путина, что правая рука не ведает, что творит левая. Но это происходит, когда голова не руководит.Евгений НатесовС такими коллегами согласен. А почему ты решил что голова не руководит? Если смотреть по результатам, то неплохо руководит.Владимир Васильевич ШеинНа днях Александр Лукашенко впервые признал провал своей многовекторной политики. А это означает окончательный поворот в сторону России. Но если более внимательно посмотреть на поведение Лукашенко, то складывается мнение, что никакой многовекторности и не было. А была актерская игра по задумке Путина с целью обхитрить Запад. Почему я так считаю? Во-первых, у Лукашенко был наглядный пример перед глазами. Это Виктор Янукович, бывший президент Украины, который из-за своей многовекторности обрек Украину на майдан, нищету и вымирание. А сам был вынужден бежать в Ростов. Лукашенко это видел. Во-вторых, еще в прошлом году в СМИ появилась жуткая новость. США разыгрывая свои военные учения, отыграли в них возможную войну с Россией, но почему-то целью первого ядерного удара в них оказалась Белоруссия. Судя по всему, тактика американцев сводилась вот к чему.Татьяна КонончукБред какой-то. Для лохов сойдёт. Извините, моё мнение.Евгений НатесовВ чем, конкретно, бред?Татьяна КонончукКто кого обхитрил. Там свои игры. И, мыслящие, это понимают. Извините.Евгений НатесовА ты себя к мыслящим относишь?Татьяна КонончукПростите, а мы с Вами на ты? Интересно, с каких пор?Евгений НатесовА у тебя что, комплекс неполноценности? Или просто нет ответа?..Татьяна КонончукА у Вас, я вижу, большой опыт общения с женщинами. 😄Евгений НатесовЕсть такое дело. Третий раз женат. Перед последней женитьбой был 8 лет холостой. Так ты на вопрос ответишь?Татьяна КонончукПростите за нескромный вопрос:сколько Вам лет?Евгений Натесов54. На вопрос, я так понимаю, ты не ответишь. Очередная 3,14здоболка.Татьяна КонончукПо себе судите. Очень приятно меня зовут Татьяна. 😅Евгений НатесовОчень жаль, Татьяна, что ты 3,14здоболка. На вопрос ты так и не ответила,а просто с тобой 3,14здоболить интереса нет. Прощай.ЛТЛуара ТарасюкФантазийная галиматья!!!!!!!!!!!!Евгений НатесовСовсем наоборот, похоже на правду.Татьяна КонончукОт такого слышу. Трандеть, не мешки ворочать. Всего доброго. 🙂Комментировать
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