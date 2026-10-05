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Врачи запретили Костылевой тренироваться три недели из-за болей в ноге

Врачи запретили Костылевой тренироваться три недели из-за болей в ноге

Врачи запретили российской фигуристке Елене Костылевой тренироваться в течение трёх недель. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, ей запрещено тренироваться в течение 21 дня из-за болей в ноге.

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