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Андрей Кириленко: «Меня вообще никогда не волновал вопрос первой скрипки. Все пришло к тому, что в течение трех лет я бегал по углам. Прибежал, встал в углу – ждешь скидку, чтобы бросить трехочковый»

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.

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