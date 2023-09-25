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Юран о 3:1: «Оренбург» – одна из играющих команд в РПЛ, но «Пари НН» справился, нанес 10 ударов в створ»

Юран о 3:1: «Оренбург» – одна из играющих команд в РПЛ, но «Пари НН» справился, нанес 10 ударов в створ»

«Хорошо разобрали «Оренбург». Заостряли внимание на том, что у этой команды очень квалифицированные иностранцы, и нужно было с ними как можно плотнее играть, играть чуть выше, в среднем блоке.

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