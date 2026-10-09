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Царьград

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Соцфонд увеличил выплаты пострадавшим от атак ВСУ до 163,6 тыс. рублей

Соцфонд увеличил выплаты пострадавшим от атак ВСУ до 163,6 тыс. рублей

Соцфонд увеличил максимальную страховую выплату пострадавшим рабочим от атак ВСУ до 163,6 тысячи рублей.

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