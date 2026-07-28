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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Птица-зонтик: как черная цапля превращает крылья в ловушку для рыбы

Птица-зонтик: как черная цапля превращает крылья в ловушку для рыбы

Черная цапля — это не просто элегантная птица, а настоящий мастер маскировки и тактики. Её уникальный способ охоты, напоминающий раскрытый зонтик, привлекает внимание фотографов и любителей природы по всему миру.

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