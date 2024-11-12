В ДНР ВФУ повредили 30 гражданских объектов с 4 по 11 ноября — СЦКК

От обстрелов ВФУ с 4 по 11 ноября было повреждено восемь объектов гражданской инфраструктуры, 17 жилых домостроений и пять транспортных средств, 11 ноября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии