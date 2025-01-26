В ЕС призвали запретить российскую песню, которая стала известна во всем мире

АВ

Алексей Васильев

Ну, для гейропейских либерастов патриархальные ценности это просто серпом по-о-о... чему-то там. А тут еще и Трампушка в соснах путаться не желает и больше двух полов не признает. Но если эти чудики шарахаются от такого невинного клипа, то это уже просто смешно.