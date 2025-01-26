В ЕС призвали запретить российскую песню, которая стала известна во всем мире

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Комментарии
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Гарий Щерба
ТВАРИ  так  БОЯТСА РОССИИ ,  что уже даже от  ДЕТЕЙ ПРИШЛА ,,УГРОЗА,, , НОНСЕНС ....!!!!
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11 час.
АВ
Алексей Васильев
Ну, для гейропейских либерастов патриархальные ценности это просто серпом по-о-о... чему-то там. А тут еще и Трампушка в соснах путаться не желает и больше двух полов не признает. Но если эти чудики шарахаются от такого невинного клипа, то это уже просто смешно.
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3 час.
ВП
Валерий Путря
Интересно, эта воняющая капустой с сосисками бюргерша - нела рЫль - кто? ОНА ?  ОН??  ОНО ???
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1 час.

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