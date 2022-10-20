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Кечинов о Захаряне в «Челси»: «Он еще не готов – ни ментально, ни физически, ни как футболист. Даже если придет – наверняка отдадут в аренду»

Валерий Кечинов считает, что Арсен Захарян еще не готов играть за «Челси».  Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о том, у кого из молодых игроков Мир РПЛ – Арсена Захаряна, Эдуарда Сперцяна или Сергея Пиняева – больше шансов перейти в европейский клуб.

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