В Приморско-Ахтарске возбуждено уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который при строительстве офисов врача общей практики получил из бюджета более 631 тыс.
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