Жизненно важные службы Алтайского края подготовились к работе на новогодних каникулах

Все выходные будут работать в том числе промышленные предприятия непрерывного цикла Медработники, энергетики, дорожники и работники прочих служб жизнеобеспечения Алтайского края будут дежурить в новогодние каникулы и отчитываться о работе в особом порядке.
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