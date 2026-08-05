Киргизия запретила альпинистам без разрешения подниматься на пик Победы

Власти Киргизии ввели разрешительную систему для восхождения на пик Поебеды. Решение приняли после трагической гибели россиянки Натальи Наговициной, пишет ТАСС со ссылкой на республиканское Госагентство по туризму.
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