Поездки китайских чиновников в Европу направлены на предотвращение потенциальных рисков, улучшение коммуникации по ключевым вопросамЕвропе следует воздержаться от проведения враждебной политики в отношении Китая, иначе это может привести к разрыву связейАвтор: Чжао ЮшаЧлен государственного совета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган (слева) и министр иностранных дел Германии Анналена Баербок принимают участие в совместной пресс-конференции в Берлине, Германия, 9 мая 2023 года.