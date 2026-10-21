Стоимость полиса ОСАГО для одной и той же модели машины в разных регионах России может отличаться. Например, страховка для Haval Jolion в Москве может стоить около 9,5 тысячи рублей, а в Краснодаре — 8 тысяч, пишет «За рулём».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Медицинские заклю...
- ДВ В Минздраве реком...
- Диетолог рассказа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым