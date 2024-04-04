Добровольцы волонтерского отряда «Беспокойные сердца» центра помощи детям присоединились к Всероссийской акции "Верни Герою имя".
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Добровольцы волонтерского отряда «Беспокойные сердца» центра помощи детям присоединились к Всероссийской акции "Верни Герою имя".