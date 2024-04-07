Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

verhstam_inboh_lv leon

Это лишний раз показывает, что евреев подпускать к власти и к госструктурам и финансам подпускать нельзя.... О этом писал еще Форд и российский император Александр 2, за что и поплатился жизнью после покушения евреев.... Историю надо учить....