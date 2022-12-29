Медвежий угол

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Игры в сепаратизм: В Татарстане – раис, в Московии – царь?

Игры в сепаратизм: В Татарстане – раис, в Московии – царь?

Так, приехали — выгружаемся. Как официально сообщено: власти Татарстана «урегулировали свои давние противоречия» (какие именно?) с федеральным центром и выполнили требование об унификации названий глав российских регионов.

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