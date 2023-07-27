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Genetico получила разрешение Росздравнадзора на применение теста «Пренетикс»

Компания Genetico получила разрешение Росздравнадзора на применение теста «Пренетикс», предназначенного для выявления риска развития генетических аномалий плода по крови беременной женщины, сообщила «Артген биотех» (в ее группу входит Genetico).

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