Компания Genetico получила разрешение Росздравнадзора на применение теста «Пренетикс», предназначенного для выявления риска развития генетических аномалий плода по крови беременной женщины, сообщила «Артген биотех» (в ее группу входит Genetico).
Компания Genetico получила разрешение Росздравнадзора на применение теста «Пренетикс», предназначенного для выявления риска развития генетических аномалий плода по крови беременной женщины, сообщила «Артген биотех» (в ее группу входит Genetico).
Свежие комментарии