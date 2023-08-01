Вайсфельд о деле Федотова: «Во всем виноват Иван и его представитель. Сперва нужно было решить вопрос с «Филадельфией»

КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
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