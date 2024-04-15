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Осасуна — Валенсия: прогноз на матч 15 апреля 2024, Испанская Ла Лига

Осасуна — Валенсия: прогноз на матч 15 апреля 2024, Испанская Ла Лига

Программу 31 тура чемпионата Испании завершает матч «Осасуна» — «Валенсия». Команды сыграют 15 апреля в Памплоне на поле стадиона «Эль-Садар».

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