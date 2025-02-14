Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность мэра Барнаула

Новоизбранный глава города также произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за поддержку в голосовании Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность главы администрации Барнаула.
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