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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность мэра Барнаула

Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность мэра Барнаула

Новоизбранный глава города также произнес ответное слово, в котором поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за поддержку в голосовании Вячеслав Франк публично принял присягу и вступил в должность главы администрации Барнаула.

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