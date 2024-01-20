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Студент с Чукотки разработал способ обеспечить россиян почти бесплатной электроэнергией

Студент с Чукотки разработал способ обеспечить россиян почти бесплатной электроэнергией

Студент Северо-Восточного федерального университета Симеон Айневтегин и преподавательница этого же учебного заведения Майя Артемьева разработали и запатентовали прибор, который может обеспечить жителей Чукотки и других северных регионов России практически бесплатным электричеством.

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Комментарии
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holms sherlok
Старо как мир, котелок с термоэлементами пельтье, такое применяли в великую отечественную войну в партизанских отрядах для питания радиостанций. Постоянно подливай холодную воду в котелок и будет разница температур для выработки электроэнергии. Также существовали такие насадки на керосиновые лампы для питания радиоприемников в деревнях где не было света.
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