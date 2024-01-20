Студент с Чукотки разработал способ обеспечить россиян почти бесплатной электроэнергией

holms sherlok

Старо как мир, котелок с термоэлементами пельтье, такое применяли в великую отечественную войну в партизанских отрядах для питания радиостанций. Постоянно подливай холодную воду в котелок и будет разница температур для выработки электроэнергии. Также существовали такие насадки на керосиновые лампы для питания радиоприемников в деревнях где не было света.