Студент с Чукотки разработал способ обеспечить россиян почти бесплатной электроэнергией

Студент Северо-Восточного федерального университета Симеон Айневтегин и преподавательница этого же учебного заведения Майя Артемьева разработали и запатентовали прибор, который может обеспечить жителей Чукотки и других северных регионов России практически бесплатным электричеством.
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