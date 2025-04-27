Жители Подмосковья узнают о датах проверки газового оборудования онлайн

Техобслуживание газового оборудования в МКД Подмосковья проходит раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники будут получать уведомление в личном кабинете регпортала, передали в пресс-службе Мингосуправления МО.
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