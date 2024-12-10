Уже есть смертельные случаи. В МЧС Приморья напомнили об опасности тонкого льда

В МЧС Приморья напомнили об опасности выхода на неокрепший лед. С начала заморозков, когда водоемы едва покрылись тонким слоем, уже произошло несколько несчастных случаев, в части из которых люди чудом спаслись, а кто-то в итоге погиб, сообщает PRIMPRESS.