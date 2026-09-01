Изменить волеизъявление российских граждан извне невозможно

Заявления Службы внешней разведки России вновь актуализировали тему возможного внешнего вмешательства в российские выборы.
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