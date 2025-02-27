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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Детям и молодежи - о добре, вере и Православии. В учебных заведениях Бобруйска педагоги Центра ´Покрова´ провели новые заняти...

Детям и молодежи - о добре, вере и Православии. В учебных заведениях Бобруйска педагоги Центра ´Покрова´ провели новые заняти...

Детям и молодежи - о добре, вере и Православии. В учебных заведениях Бобруйска педагоги Центра ´Покрова´ провели новые занятияМир добра, милосердия и Православия открывают наши педагоги мальчикам и девочкам, юношам и девушкам, проводя в учебных заведениях уроки духовно-нравственного содержания.

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