Детям и молодежи - о добре, вере и Православии. В учебных заведениях Бобруйска педагоги Центра ´Покрова´ провели новые заняти...

Детям и молодежи - о добре, вере и Православии. В учебных заведениях Бобруйска педагоги Центра ´Покрова´ провели новые занятияМир добра, милосердия и Православия открывают наши педагоги мальчикам и девочкам, юношам и девушкам, проводя в учебных заведениях уроки духовно-нравственного содержания.