Водителей будут готовить по-новому: подробности

В России образовался дефицит водителей категорий С и СЕ. Настолько существенный, что, согласно проведенному исследованию, их средняя зарплата по стране в I полугодии выросла на 74% по сравнению с январем-июнем 2023‑го – до 131 тысячи рублей.
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