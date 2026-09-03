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Трамп потребует от ЕС вернуть потраченные Байденом на Украину деньги

Трамп потребует от ЕС вернуть потраченные Байденом на Украину деньги

REUTERS/Evelyn Hockstein Вашингтон потребует от европейских стран вернуть деньги, которые администрация экс-президента США Джо Байдена направила на военную помощь Украине.

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