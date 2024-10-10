Daily Mail: шутка Медведева в преддверии дня рождения Путина возмутила Британию

Зампредседатель Совбеза РФ отреагировал на высказывания Елены Вяльбе Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в преддверии дня рождения президента России Владимира Путина, чем вызвал повышенное недовольство в Великобритании.
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