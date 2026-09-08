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Паслер пообещал Екатеринбургу новый роддом – Комвузовскую закроют

Паслер пообещал Екатеринбургу новый роддом – Комвузовскую закроют

В Екатеринбурге появится новый современный перинатальный центр при городской больнице № 7. Как рассказал сегодня на пресс-конференции губернатор Свердловской области Денис Паслер, проект будет реализован за счет частных средств.

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